Identificadas as três vítimas que morreram em grave acidente em Ilhota

Foram identificadas as vítimas do grave acidente em Ilhota que ocorreu no sábado, 28, na margem esquerda, perto da cabeceira da ponte de acesso à BR-470. A mulher é Bruna Camila Bueno, de 22 anos. Ela estava no carro Chevrolet Vectra, e foi ejetada do veículo.



Além dela, outros dois homens também estavam no carro. José Dioney de Souza Bueno, de 36 anos, estava preso às ferragens e morreu no local. Crystian Souza também estava preso às ferragens, chegou a ser atendido com vida pelo Samu de Balneário Camboriú e foi encaminhado ao Hospital Marieta, em Itajaí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Relembre o grave acidente em Ilhota

A colisão entre dois veículos ocorreu por volta das 18h45 de sábado, 28. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, mais de dez socorristas foram mobilizados para a ocorrência, incluindo o helicóptero Arcanjo.

Um dos veículos envolvidos é uma Fiat Strada, que era usado para transporte de água e gás de uma empresa da cidade. O homem que conduzia esse carro foi levado ao Hospital Marieta, em Itajaí, com fraturas nas pernas e braços.

O outro carro envolvido é um Chevrolet Vectra, onde estavam as vítimas fatais. A mulher que acabou morrendo foi ejetada do veículo. Os outros dois ocupantes, dois homens, estavam presos às ferragens — um deles morreu no local e o outro foi entubado e encaminhado pelo Samu de Balneário Camboriú ao Marieta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

