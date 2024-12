Havan: saiba as nove cidades que terão megalojas inauguradas em 2025

A Havan definiu, durante planejamento estratégico, as cidades que receberão uma megaloja da varejista em 2025. Conforme a empresa, que divulgou as informações nesta segunda-feira, 30, o objetivo é estar cada vez mais próxima dos clientes e fãs da marca, além de oferecer experiências diferenciadas de compra.



As novas unidades serão inauguradas nos municípios de Bagé, Canoas, Novo Hamburgo e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Paranaguá, Toledo e Curitiba, no Paraná; Goiânia (GO) e Taubaté (SP). Ainda não há datas previstas para as inaugurações.

“Estamos muito orgulhosos de anunciar mais essa etapa de crescimento. Queremos levar a experiência Havan a mais pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico das regiões, gerando mais empregos e renda para a população”, diz Luciano Hang, dono da Havan.

Megalojas da Havan

De acordo com a Havan, cada nova loja seguirá o padrão tradicional, com fachada da Casa Branca, estacionamento gratuito, praça de alimentação, além de oferecer um mix com mais de 350 mil produtos.

Fundada em 1986, a Havan é uma das maiores redes do varejo do Brasil. Atualmente, está presente em 23 estados e no Distrito Federal, encerrando o ano de 2024 com 180 megalojas.

