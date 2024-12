Bombeiros atualizam informações sobre buscas por homem desaparecido no rio Itajaí-Mirim

Na manhã desta segunda, 30, o Corpo de Bombeiros ainda procuram pelo homem de 35 anos que desapareceu no canal retificado do rio Itajaí-Mirim, no bairro São Vicente, em Itajaí. Ele está desaparecido desde o fim da tarde deste sábado, 28.

As buscas pelo homem desaparecido no rio em Itajaí foram retomadas neste domingo, 29. Os trabalhos começaram por volta das 7h45, com o início da maré parada.

Conforme os bombeiros, os mergulhadores realizaram buscas subaquáticas utilizando a técnica de leques, cobrindo uma área de aproximadamente 150 metros a partir do ponto onde a vítima foi vista submergindo. As condições do local incluíam baixa visibilidade e obstáculos como árvores submersas e galhadas, com profundidades de até 8 metros em algumas áreas.

À tarde de domingo, as buscas foram ampliadas com o auxílio de uma embarcação e de um pescador local, que utilizou um sonar para localizar possíveis pontos suspeitos no fundo do rio. Um ponto específico, a cerca de 7 metros de profundidade, foi marcado com uma boia. No entanto, as fortes correntes da maré vazante impediram a realização de novos mergulhos no local.

As buscas foram encerradas às 17h30 e foram retomadas na manhã desta segunda, com o objetivo de verificar o ponto marcado e continuar os trabalhos de localização da vítima.

Desaparecido no rio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Testemunhas relataram que ele retirou as roupas e nadou até a margem oposta, no bairro Cordeiros.

No retorno, apresentou sinais de cansaço, foi levado pela correnteza, pediu ajuda e, em seguida, submergiu.

O caso ocorreu por volta das 18h40, próximo à residência da vítima, na rua Carlos Drummond de Andrade. A equipe dos bombeiros foi a primeira a chegar ao local.

Buscas iniciaram no sábado

Ainda no sábado, o soldado Batista, equipado com nadadeiras e um colete salva-vidas, foi levado por uma embarcação local até o último ponto onde a vítima foi vista. Ele realizou buscas submersas por aproximadamente 15 minutos, mas não conseguiu localizá-lo.

Outras embarcações e equipes de socorro auxiliaram na operação. Diante da dificuldade de localização, a continuidade das buscas ficou sob a responsabilidade da equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, que encerrou os trabalhos no local por volta das 21h, sem sucesso.

