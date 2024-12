VÍDEO – Golfinho é resgatado após encalhar na praia do Gravatá, em Navegantes

No início da noite deste domingo, 29, um golfinho foi encontrado encalhado na praia do Gravatá, em Navegantes. A situação mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de banhistas que estavam no local, por volta das 18h40.



Conforme os bombeiros, os guarda-vidas atuaram no resgate do animal. Eles tiveram o apoio de especialistas da Univali, que foram acionados para avaliar as condições do golfinho e auxiliar na devolução ao mar.

A Polícia Militar de Santa Catarina também foi chamada para ajudar no controle da grande aglomeração de pessoas atraídas pelo ocorrido. Após o atendimento, o animal foi devolvido ao mar com sucesso.

Confira vídeo do golfinho sendo resgatado:

Leia também:

1. Quais praias perto de Brusque estão próprias para banho

2. Samae interliga redes de água na cabeceira da Ponte do Maluche

3. Tempo em Brusque: descubra o que diz a previsão para o sábado

4. Brusque termina novembro com 161 postos de trabalho a menos

5. Motorista morre após carro colidir em poste em rodovia de Ilhota

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: