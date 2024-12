O ano de 2024 aproxima-se do fim, e o penúltimo dia promete condições favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e região, com tempo seco predominando em boa parte do dia.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o aquecimento nos termômetros a partir da tarde pode favorecer o surgimento de pancadas de chuva típicas de verão, tanto nesta segunda-feira, 30, quanto na terça-feira, 31.

Mesmo na virada do ano, não se descarta a chance de algum evento isolado de umidade.

Por isso, moradores que planejam atividades externas podem aproveitar o dia, mas é recomendável atenção no período da tarde, especialmente para atividades de maior duração, a fim de evitar contratempos.

Puchalski emitiu um boletim detalhado e abrangente sobre as condições meteorológicas esperadas até o réveillon.

O conteúdo completo da nota pode ser então conferido logo abaixo da imagem.

O tempo na segunda-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com as previsões meteorológicas voltadas para esta segunda-feira, abrangendo Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Aos moradores que planejam atividades externas neste penúltimo dia do ano, o cenário apresenta boas condições para aproveitá-las ao longo do dia.

No entanto, é importante levar em conta o risco de pancadas de chuva de verão, especialmente a partir da tarde, devido ao aquecimento nos termômetros.

O dia será marcado por uma predominância de tempo seco, o que torna possível aproveitar as práticas externas, mas com atenção redobrada, sobretudo para compromissos de média ou longa duração.

O tempo na terça-feira

Para a terça-feira, último dia de 2024, os modelos meteorológicos apontam a predominância de tempo seco em Brusque e região, com períodos de sol intercalados por nebulosidade.

Ainda assim, o aquecimento durante o dia pode trazer o risco de pancadas de chuva de verão, especialmente a partir da tarde.

Réveillon

Com relação à virada do ano, não está descartada a condição favorável para eventos isolados de umidade.

Enquanto algumas cidades podem registrar chuva, outras próximas podem passar o momento do réveillon com tempo seco, reforçando a natureza pontual dessas precipitações.

As temperaturas diurnas seguem sem apresentar calor intenso para esta época, com máximas diurnas sinalizando picos entre 27 a 32/33°C.

Esse comportamento térmico se distingue dos anos anteriores, quando dezembro costumava registrar temperaturas superiores a 35°C, chegando, em alguns casos, a alcançar 40°C.

Considerações gerais

Essa previsão reflete as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Ressaltamos que, como de praxe, as condições climáticas podem sofrer alterações à medida que novos dados são incorporados às análises.

Seguiremos, pois, acompanhando e informando sobre qualquer mudança relevante.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK