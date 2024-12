Homem é preso após furtar três vezes o mesmo mercado no bairro Águas Claras, em Brusque

A Polícia Militar de Brusque prendeu, neste domingo, 29, um homem de 23 anos pelo crime de furto em um mercado no bairro Águas Claras. A ação ocorreu por volta das 18h15, após o indivíduo ser flagrado pelos funcionários do local furtando uma peça de contrafilé avaliada em R$ 73,02.

Segundo a PM, o homem já havia cometido outros furtos no mesmo mercado ao longo do dia. Pela manhã, ele levou uma peça de picanha no valor de R$ 54,09, mas foi liberado após ser abordado pelos funcionários. Mais tarde, por volta das 16h, o suspeito retornou ao estabelecimento e furtou outra peça de picanha, dessa vez avaliada em R$ 113,09, sem ser detido.

Homem foi preso

Na terceira tentativa, o homem foi novamente flagrado pelos funcionários, que acionaram a Polícia Militar. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com o produto do furto.

