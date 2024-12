TriVale Cap: brusquenses ganham R$ 5 mil no Giro da Sorte

A TriVale Cap deste domingo, 29, premiou cinco brusquenses com R$ 5 mil cada, nos sorteios do Giro da Sorte.

Os felizardos foram Rodrigo Fischer Silveira de Souza, do bairro Guarani; Elisiane Tomasoni, do bairro Guarani; Juliano Cavichioli, do bairro Steffen; Maria Teresinha Hoffmann, do bairro Santa Rita; e, no 30º e último giro, Santelmo Kniss, do bairro Águas Claras, com os números 03, 90 e 50.

O prêmio principal, de R$ 1 milhão, foi vencido por Roberto Bastos, de Governados Celso Ramos, e Marinalva Laurinda Gomes, de Blumenau.

O resultado detalhado está disponível pelo perfil do Instagram @trivalecapoficial e pela página do Facebook TriVale Cap – Região do Vale, Tijucas e Região.

