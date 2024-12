Picape argentina é flagrada com placas ilegíveis na BR-101 em Paulo Lopes

Um motorista argentino foi multado na tarde desta segunda-feira, 20, por conduzir uma picape com placas ilegíveis na BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. Ele foi multado e liberado, com prazo para apresentar o veículo com placas regularizadas.

A Toyota Hilux branca que o motorista dirigia tinha placas da Argentina e foi flagrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. As placas dianteira e traseira estavam sem parte da tinta, o que dificulta legibilidade e fiscalização.

O condutor afirmou que lavou o veículo em casa com máquina de jato d’água, com pressão que teria tirado a pintura dos caracteres da placa.

