Obras na Ponte do Maluche continuam nesta segunda; veja rotas alternativas

As obras de manutenção na Ponte Antônio Nicolau Maluche, conhecida como Ponte do Maluche, em Brusque, continuam nesta segunda-feira, 30.



Durante este período, o trânsito na região segue alterado. A orientação da Diretoria de trânsito é para que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas para minimizar os impactos no fluxo de veículos.

– Ponte do Rio Branco;

– Ponte Arthur Schlosser (Ponte do Terminal).

A sinalização recebeu reforços nos acessos para indicar as rotas aos condutores. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) segue presente em pontos estratégicos, como a Ponte do Rio Branco e as proximidades da Ponte do Maluche, para auxiliar na fluidez do tráfego e evitar o acesso de veículos pesados ao centro da cidade.

A Diretoria de Trânsito de Brusque reforça o pedido de atenção redobrada e respeito às orientações sinalizadas para garantir a segurança durante o andamento das obras.

Os serviços de manutenção da Ponte do Maluche estão sendo realizados pela Prefeitura de Brusque.

