Acidente em Botuverá: motorista estava embriagado, agrediu esposa e transportava droga, atualiza PMRv

O acidente registrado na tarde de quarta-feira, 1º, na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, teve novos desdobramentos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do Renault Megane, com placas de Brusque, um homem de 21 anos, foi preso por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, ele agrediu a própria esposa e foi flagrado com posse de drogas.



De acordo com o relatório da PMRv, o motorista seguia no sentido Botuverá-Brusque quando perdeu o controle do veículo, colidindo contra um VW Gol estacionado às margens da rodovia.

No impacto, a esposa dele, de 20 anos, e a filha do casal, de 3 anos, sofreram ferimentos leves. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Azambuja.

O VW Gol atingido no acidente foi liberado para o proprietário, que compareceu ao local após o ocorrido. As vítimas já foram liberadas do hospital, segundo informações da PMRv.

Agressões e embriaguez

Após o acidente, testemunhas relataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo. Ele teria agredido a esposa com tapas, chutes e empurrões, sendo contido por pessoas no local até a chegada da Polícia Militar.

Segundo a PMRv, foi necessário o uso de algemas para contê-lo e evitar possível fuga e conter as agressões.

Os policiais confirmaram os sinais de embriaguez — odor etílico, euforia e desorientação — e realizaram o teste do bafômetro, que apontou 0,48 mg/L, acima do limite permitido. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brusque.

Droga encontrada no veículo

Durante as buscas realizadas pelos bombeiros para localizar os documentos dos envolvidos, foram encontrados no porta-luvas do Renault Megane um pote contendo substância semelhante à maconha, um cigarro de maconha e um dechavador.

Além disso, o veículo foi apreendido e levado ao pátio conveniado devido ao licenciamento atrasado e pneus muito desgastados. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

