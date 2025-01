VÍDEO – Fogos de artifício atingem turista dentro de apartamento em Navegantes

O réveillon em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, terminou com um grave incidente envolvendo uma turista gaúcha. Bianca Miranda, de 27 anos, sofreu queimaduras no tórax e nas mãos após ser atingida por fogos de artifício que invadiram o apartamento onde ela e o marido, Victor Frasca, estavam hospedados para assistir à queima de fogos.



O casal, natural de Porto Alegre (RS), estava no quinto andar de um edifício à beira-mar, acompanhando o espetáculo pirotécnico promovido pela prefeitura. Segundo relatos, um dos artefatos seguiu uma direção inesperada e explodiu próximo à janela do apartamento, ferindo Bianca.

Nas redes sociais, Victor descreveu o desespero do momento. “É desesperador ver sua esposa pegando fogo dentro de casa”, escreveu. Bianca sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus no tórax, que perdeu parte da pele, e nas mãos, que apresentam bolhas.

O casal também demonstrou indignação com a falta de segurança e a proximidade da área de queima com os espectadores. Bianca desabafou: “Jamais esperava que isso aconteceria dentro de casa”.

Assista ao momento em que a turista é atingida por fogos de artifício:

Investigação em andamento

A Polícia Civil de Navegantes abriu um inquérito para investigar o caso. O Corpo de Bombeiros informou que todos os documentos e autorizações necessários para a realização do evento estavam em conformidade com a legislação. A corporação afirmou que fará perícias e outras diligências para esclarecer os fatos.

Em comunicado, a prefeitura lamentou o ocorrido e garantiu que está notificando a empresa responsável pela queima de fogos para que preste esclarecimentos. “A empresa licitada possuía todas as credenciais exigidas, e os fogos foram montados por brigadistas conforme determina a legislação. Estamos apurando o caso e prestaremos assistência ao casal”, informou.

Outro vídeo mostra o momento em que os fogos atingem o prédio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por navegantesmilgrau (@navegantesmilgrau)

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: