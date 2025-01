O ano de 2025 avança para o seu segundo dia, e a previsão do tempo aponta para condições climáticas que exigem vigilância dos moradores de Brusque e região.

Isso é especialmente relevante aos que então planejam atividades ao ar livre de média a longa duração nesta quinta-feira, 2.

Embora seja esperado que o sol apareça, o risco de trovoadas isoladas deve ser considerado, principalmente a partir da tarde em direção à noite.

Para fornecer um respaldo técnico e confiável sobre o assunto, buscamos a análise do meteorologista Leandro Puchalski, que emitiu um boletim detalhado sobre as condições atmosféricas à vista.

A íntegra da nota está disponível logo após a imagem.

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A previsão climática desta quinta-feira indica poucas mudanças no comportamento meteorológico em Brusque e região, se comparado tanto ao final de 2024 quanto ao primeiro dia de 2025.

Em termos práticos, os modelos meteorológicos apontam para a presença do sol, que deverá alternar com períodos de variações de nuvens.

Para os moradores que planejam atividades externas de média a longa duração, é importante manter vigilância, pois o risco de chuva acompanhada de trovoada está dentro das expectativas.

A probabilidade de eventos de instabilidade tende a aumentar a partir da tarde em direção à noite, afetando algumas áreas, enquanto outras próximas podem não registrar precipitações.

Em relação às temperaturas, o calor estará presente, mas sem elevações representativas por parte dos picos esperados.

Embora os termômetros possam ultrapassar a marca de 30°C, não se espera um aquecimento que venha exceder de forma significativa esse patamar.

Considerações finais

Lembramos que a previsão está sujeita a alterações, e atualizações serão feitas conforme novos dados meteorológicos forem recebidos.

Seguiremos monitorando a situação e oferecendo informações relevantes, conforme necessário.

Desejamos a todos os leitores desta renomada coluna um 2025 repleto de saúde e paz.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, os dados em destaque na cor azul indicam os volumes de chuva acumulados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, permitindo assim uma análise completa das condições meteorológicas observadas no período.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quinta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

