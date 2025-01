Carro sai da pista, colide com veículo estacionado e duas pessoas ficam feridas em Botuverá

Uma saída de pista seguida de colisão foi registrada na tarde desta quarta-feira, 1º, na rodovia Pedro Merizio (SC-486), no bairro Pedras Grandes, em Botuverá. O acidente ocorreu por volta das 16h20 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

No local, os bombeiros identificaram o condutor de um Renault Megane, um homem de 21 anos, que não apresentava ferimentos. Duas passageiras estavam no veículo: uma mulher de 20 anos e uma criança de 3 anos, ambas com ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital de Azambuja pela equipe de resgate.

Segundo os bombeiros, o automóvel colidiu com um VW Gol com placas de Brusque, que estava estacionado na via. O proprietário do veículo atingido não estava presente no momento do incidente.

Após o atendimento e os procedimentos iniciais, o local foi deixado sob responsabilidade da Polícia Militar. Detalhes adicionais sobre a ocorrência não foram divulgados.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: