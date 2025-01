Vereadores elegem novo presidente da Câmara de Brusque para 2025-2026

Na tarde desta quarta-feira, 1º janeiro, os vereadores de Brusque definiram a nova mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Jean Dalmolin (Republicanos) foi eleito presidente, liderando a chapa que também conta com Leonardo Schmitz Léo (PL) como vice-presidente, Antônio Roberto (PRD) como primeiro secretário e Joubert Lungen (Podemos) como segundo secretário.



A eleição ocorreu no auditório da Uniasselvi, logo após a cerimônia de posse do Legislativo e do Executivo. A chapa foi escolhida por unanimidade pelos 15 vereadores.

Jean é reconduzido ao cargo, pois já havia sido eleito presidente em maio de 2024. Em seu discurso, ele agradeceu a Deus, à família, ao partido, aos candidatos e aos vereadores eleitos, saudando nominalmente cada um.

“Estamos aqui para representar, para servir e para trabalhar juntos em prol de uma Brusque mais forte, justa e acolhedora. A transparência será a nossa principal aliada, e as portas da Câmara estarão sempre abertas para o diálogo”, disse.

“Juntos, com respeito, responsabilidade e muita dedicação, conseguiremos construir um futuro cada vez mais próspero para nossa cidade. Quero agradecer a confiança e reafirmar o nosso compromisso, junto a todos os vereadores, de trabalhar com afinco e seriedade para que a Câmara Municipal de Brusque seja, de fato, um espaço de transformação e evolução para a nossa querida Brusque”, completou, antes de convocar a primeira reunião ordinária para o dia 4 de fevereiro.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: