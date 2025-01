Empossados: cerimônia oficializa posse de prefeito, vice e vereadores eleitos em Brusque

A cerimônia de posse dos eleitos para os cargos do Executivo e Legislativo de Brusque foi realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 1º janeiro, no auditório da Uniasselvi. Reeleitos, o prefeito André Vechi (PL) e o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), assinaram o termo de posse para o mandato que se estende até 2028. Também foram empossados os 15 vereadores eleitos, marcando o início de uma nova legislatura na Câmara Municipal.

Com o auditório cheio, os primeiros empossados foram os vereadores Valdir Hinselmann (PL), Leonardo Schmitz Léo (PL), Paulinho Sestrem (PL), Bete Eccel (PT), André Rezini (PP), Jean Dalmolin (Republicanos), Rick Zanata (Novo), Pedro (PL), Felipe Hort (Novo), Cacá Tavares (Podemos), Professor Rogério dos Santos (Republicanos), Jean Pirola (PP), Alessandro Simas (União), Joubert Lungen (Podemos) e Antônio Roberto (PRD).

Presidida pelo vereador Jean Dalmolin, a cerimônia contou com o discurso do Professor Rogério dos Santos, que falou em nome dos parlamentares eleitos. Ele parabenizou a Justiça Eleitoral, os partidos políticos, seus simpatizantes e candidatos, além dos vereadores eleitos. Também agradeceu aos familiares pelo apoio durante o processo eleitoral.

“O sucesso do homem público reside na capacidade de estar sempre em sintonia com as bases da sociedade. O sucesso do ser humano reside em garantir que sua trajetória esteja conectada com o que é verdadeiro e eterno. Que tenhamos discernimento, humildade e confiança nesses próximos quatro anos para contabilizarmos tais propósitos. E, com respeito ao povo e à ética, e com a graça de Deus, espero que minha atuação e a dos meus 14 colegas que formam o novo colegiado da Câmara de Vereadores de Brusque sejam dignamente pautadas”, discursou.

Posse do Executivo

Após a posse dos 15 vereadores, foram empossados o prefeito André Vechi (PL) e o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL). No discurso, André agradeceu a Deus, à sua família, ao governador Jorginho Mello, ao partido e à equipe de gestão.

Para ele, a reeleição é uma resposta à qualidade do trabalho prestado pela gestão no último ano. Ele também destacou que pretende governar de forma parceira com os vereadores.

“Quero finalizar com um recado para cada cidadão brusquense, seja aquele nativo que aqui nasceu ou aquele que escolheu Brusque para viver. Ambos têm o mesmo valor para a gente. Que o sangue do empreendedorismo que corre nas nossas veias e o suor do trabalho que pinga nas nossas faces sejam os propulsores dos avanços que teremos ao longo dos próximos anos”, disse.

“Reforço aqui meu compromisso e o do Deco para uma Brusque ainda mais desenvolvida, com uma gestão pública focada em resultados e com um olhar humano, lembrando sempre que, atrás de números, existem aquilo que é mais precioso em uma cidade: as pessoas. Que nossa gestão seja citada pelas futuras gerações como uma que transformou a nossa cidade. Esse é o nosso compromisso. Contem comigo. Que Deus abençoe a nossa cidade”, completou.

