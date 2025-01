Prefeito, vice e vereadores iniciam mandatos em Botuverá

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowski (PP), o vice Kaioran Paulini (PP) e os nove vereadores eleitos em outubro de 2024 assumiram seus mandatos em cerimônia realizada na Câmara municipal na noite desta quarta-feira, 1º.

A sessão solene foi presidida pelo vereador Vanderson Betinelli, o Nene. O local estava lotado, e o evento foi transmitido em um telão localizado em frente à Prefeitura e à Câmara, de onde algumas centenas de pessoas assistiam.

Em sua fala, o novo prefeito de Botuverá fez uma retrospectiva de sua vida, do processo para se candidatar nas eleições de 2024, e destacou a vitória eleitoral. Também garantiu que fará um governo para situacionistas e opositores, mas fez uma rápida crítica à transição de governo, que não considerou a mais adequada.

“Vamos trabalhar juntos, com zelo e dedicação, pela missão de servir bem nosso povo. E assim, atualizando e valorizando o servidor público, vamos prestar para o povo de Botuverá o melhor de todos os serviços públicos da história”, afirma.

“Hoje, em Botuverá, começa uma nova história. E a história que já construímos até aqui, vamos continuar a construir para o povo de Botuverá. Estou muito honrado em chegar à Prefeitura de Botuverá neste histórico 1º de janeiro de 2025.”

Prefeito de 2021 a 2024, Alcir Merizio (MDB) fez uma fala de quase meia hora, com um balanço de seu mandato. Citou as obras realizadas por sua gestão e valorizando os serviços de saúde, assistência social e educação no período. Terminou agradecendo a sua família aos integrantes de seu mandato, aos vereadores, à população e a deputados.

“Foi uma honra e uma satisfação poder estar à frente da prefeitura, quatro anos como prefeito e quatro anos como vice-prefeito. (…) Saímos com o sentimento de dever cumprido. Estamos entregando a prefeitura em perfeitas condições. Quero aqui desejar ao Victor e ao Kaioran que tenham sucesso, que deem continuidade ao trabalho. (…) Desejo sorte a vocês”, afirmou o ex-prefeito, colocando-se à disposição dos sucessores.

Após a sessão solene, os atuais prefeito e vice-prefeito se encontraram com o os antecessores em seu gabinete. Eles trocaram palavras de respeito e Alcir Merízio fez uma entrega simbólica das chaves do carro de uso do prefeito.

Victor Wietcowsky foi eleito prefeito de Botuverá com 2.339 votos (56,48%), 537 a mais que Nene Colombi (MDB), que teve 43,52%.

O MDB esteve no governo em Botuverá desde 2012, com José Luiz Colombi, o Nene, candidato derrotado neste domingo, até 2020; e Alcir Merizio, de 2021 a 2024.

Secretários

Chefe de Gabinete: Tiago Rafael Vicentini

Administração: José Altino Filho

Saúde: Camila Granemann de Souza

Educação: Solange Aparecida Zancanaro Oppermann Moura

Assessoria Jurídica: Fabiana Dalcastagne

Turismo, Cultura, Esportes e Juventude: Evandro Pedrini, o Botuva

Assessoria de Planejamento e Captação de Recursos: Carlos Henrique Delandrea

Obras: José Miguel Leoni, o Zeca.

Vereadores eleitos em Botuverá

1° Odirlei Bissoni (MDB) – 452 votos

2° Luiz Fernando da Silva (Nando) (PP) – 313 votos

3° Vanderson Betinelli (Nene) (MDB) – 307 votos

4° Maiara Colombi (MDB) – 258 votos

5° Leomar Busquirolli (Toreiro) (PP) – 257 votos

6° Alaercio Paulini (MDB) – 215 votos

7° Jakeline Colzani (Prof Jake) (PP) – 203 votos

8° Kaiky Foster (MDB) – 186 votos

9° Genesio Martinenghi (PP) – 183 votos

Dos nove vereadores atuais, Nene Betinelli (MDB) e Maiara Colombi (MDB) estavam na legislatura anterior.

Mesa diretora da Câmara

Presidente: Odirlei Bissoni (MDB)

Vice-presidente: Vanderson Betinelli (MDB)

Primeira secretária: Maiara Colombi (MDB)

Segundo secretário: Alaercio Paulini (MDB)

Processo no TSE

Em 21 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pelo indeferimento das candidaturas de Victor Wietcowsky (PP) e Kaioran Paulini (PP). Foi entendido que o registro de candidatura do prefeito eleito não poderia ter sido validado, pois foi protocolado fora do prazo legal. Victor e Kaioran se candidataram após a desistência de Alex Tachini (PP) e Cezar Dalcegio (PP).

Após ter a diplomação suspensa pela 5ª Zona Eleitoral de Brusque, o prefeito eleito de Botuverá obteve medida liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) e foi diplomado em 11 de dezembro, após um período em que o processo de transição de governo chegou a ser suspenso.

Dias depois, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o pedido para anular a diplomação feito pela coligação do candidato derrotado, Nene Colombi. O ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, avalia que o caso tem recursos a serem julgados pelo tribunal, e que a validade da candidatura de Victor terá uma decisão definitiva somente quando todos os recursos forem devidamente julgados e for tomada uma decisão definitiva sobre a validade da candidatura. Enquanto isso, o prefeito eleito toma posse e governa normalmente.

