Morre motociclista que colidiu contra poste no Limoeiro

Foi identificado como Everton Eroní Mello, de 39 anos, o motociclista que morreu após colidir contra um poste no bairro Limoeiro, em Itajaí. De acordo com amigos, Everton faleceu pouco depois de dar entrada no hospital, ainda na noite de terça-feira. O acidente ocorreu por volta das 18h10.

Ainda segundo os amigos, o velório está sendo realizado no Cemitério Parque da Saudade. O sepultamento deve acontecer por volta das 10h da quinta-feira, 2.

Acidente

No local, os socorristas encontraram Everton caído na via. Ele estava inconsciente, com pulso fraco, deitado na via de capacete. Após avaliação inicial, foi constatada a suspeita de fratura no tórax. Ele foi imobilizado em uma maca rígida com colar cervical para transporte.

Durante o atendimento, a equipe do Samu, que também foi acionada, chegou para dar apoio. O médico do Samu decidiu que o transporte até o hospital deveria ser realizado acompanhado pela equipe médica na viatura. Durante o trajeto, Everton sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Os profissionais realizaram manobras de reanimação e estabilização em conjunto. O motociclista foi levado ao Hospital Azambuja em Brusque em estado crítico, mas não resistiu.

