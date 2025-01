Incêndio atinge residência no Rio Branco, em Brusque

Na noite da segunda-feira, 30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma residência localizada na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, em Brusque. A ocorrência foi registrada às 22h30.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o princípio de incêndio concentrado na sala de estar. Populares já haviam desligado a energia elétrica e tentavam controlar as chamas com uma mangueira de jardim. Após avaliação da cena, os bombeiros, equipados com EPIs e utilizando técnicas de combate a incêndios estruturais, controlaram os focos de fogo na sala.

Na sequência, foi realizada uma varredura completa na residência para garantir que não houvesse vítimas ou outros focos de incêndio. Apesar da fumaça ter se espalhado pelos cômodos, nenhuma pessoa foi encontrada no local. Alguns eletrodomésticos na cozinha foram danificados pelo calor, e janelas da sala e cozinha apresentavam vidros quebrados.

Os bombeiros utilizaram cerca de 800 litros de água para extinguir as chamas, resfriar as paredes e realizar o rescaldo. Para melhorar a ventilação, abriram janelas e uma porta na cozinha, permitindo a dispersão da fumaça. Após vistoria completa, o imóvel foi isolado para posterior perícia do Corpo de Bombeiros.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: