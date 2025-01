Passar as férias em Brusque é uma oportunidade para explorar as riquezas naturais que o município oferece, especialmente no bairro Limeira Alta, onde um verdadeiro tesouro escondido surpreende os visitantes.

Em meio à mata exuberante, uma cascata impressionante se destaca pela tranquilidade, onde o som predominante é o canto dos pássaros e o murmúrio constante da água.

Imagens registradas neste sábado, 4, capturam toda a magia deste cenário único, revelando, assim, a beleza incomparável do local..

A cascata, localizada em uma propriedade da família Mafra, encanta não apenas pela sua beleza, mas também pelas impressionantes formações rochosas.

Entre elas, um amontoado de pedras, dispostas umas sobre as outras, se destaca como a verdadeira marca registrada do local, criando um visual intrigante e harmonioso

Trata-se, pois, de uma obra esculpida exclusivamente pela natureza ao longo dos séculos, revelando a sua impressionante força e delicadeza.

Preservação em Brusque

Silvano Mafra, um dos proprietários, destaca a importância da preservação do local, enfatizando o papel de cada visitante na manutenção do ambiente natural.

Ele relata que, infelizmente, atos de vandalismo já foram registrados, com pessoas tentando derrubar as pedras esculpidas.

Outras formações igualmente fascinantes estão espalhadas pelos arredores, o que torna o apelo à preservação ainda mais urgente.

Silvano também pede para evitar fazer fogueiras sobre as rochas ao preparar alimentos, pois isso pode danificar a base e comprometer a integridade das pedras.

Ele recomenda que esses procedimentos sejam realizados em áreas específicas, fora da formação rochosa.

Outra orientação importante está relacionada ao descarte de resíduos, que deve então ser feito de maneira responsável para proteger o meio ambiente.

Os frequentadores são incentivados a levar consigo todo o lixo produzido durante o passeio, contribuindo para manter o local limpo e preservado.

Brusque te convida

O espaço está aberto ao público e oferece fácil acesso, situado a cerca de 2 km da estrada principal pavimentada do bairro Limeira Alta.

O trajeto continua por um trecho de estrada de chão que já proporciona vistas deslumbrantes antes mesmo de chegar ao destino final.

Ao alcançar a cascata, o visitante se depara com um ambiente que transmite paz e conexão com a natureza.

A combinação do som das águas com a vegetação ao redor cria uma atmosfera ideal para quem busca tranquilidade e contemplação.

É um convite para desligar-se da rotina e aproveitar um momento único em um lugar de beleza inigualável.

Tesouros naturais de Brusque

Em tempos de vida agitada, locais como este reforçam a importância de preservar o que é natural.

A cascata do Limeira Alta vai além de ser apenas um ponto turístico, representando um compromisso com o meio ambiente e com a valorização das belezas locais.

Cada detalhe do entorno é um lembrete do quão essencial é manter essa riqueza intacta para as gerações futuras.

Para quem deseja viver uma experiência especial durante as férias, este destino é uma escolha que promete encantar.

A simplicidade e a grandiosidade do lugar reafirmam a beleza de Brusque e a necessidade de cuidar de seus tesouros naturais.

Nada melhor do que encerrar esta edição com a essência dos cenários deslumbrantes que tornam Brusque tão especial.

A cascata do bairro Limeira Alta é o ápice desta narrativa, e as imagens captadas revelam toda a sua grandiosidade.

Convidamos você a então explorar a galeria de fotos e se deixar envolver por esta beleza única.

