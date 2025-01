Casal de Brusque morre em acidente na rodovia BR-280

Um casal de Brusque morreu e duas filhas ficaram feridas após um acidente na BR-280, entre Araquari e Guaramirim, na tarde desta sexta-feira, 3. A colisão aconteceu por volta de 17h35. Eles estavam em um Ford Ka.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos helicópteros Águia 7 e Arcanjo 01 e 03 auxiliaram no atendimento às vítimas. As duas vítimas que se feriram ficaram encarceradas.

Os carros envolvidos eram um Ford Ka e um Audi A5. De acordo com os bombeiros, a princípio, o acidente aconteceu após um conversão em cima da via. O Audi, que vinha no sentido Jaraguá do Sul, teria atingido o Ford Ka.

Segundo relatos, eles vinham de São Francisco do Sul. Uma adolescente e uma outra jovem foram as vítimas que sobreviveram. As vítimas fatais eram pai e mãe delas. A família é de Brusque.

A colisão entre dois carros aconteceu na altura do km 38 da rodovia. O trânsito na região, entre Araquari e Guaramirim, causou transtornos no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente no local.

Os corpos ficaram sob responsabilidade da Polícia Científica de Joinville. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

