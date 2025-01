Identificado o casal de Brusque que morreu em acidente na BR-280

Marcelo Furbringer e Daniela Regina Ribeiro Furbringer foram as vítimas fatais do acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, 3, na BR-280, entre Araquari e Guaramirim. O casal era de Brusque. Marcelo tinha 51 anos, e Daniela, 46.

Os carros envolvidos eram um Ford Ka e um Audi A5. De acordo com os bombeiros, a princípio, o acidente aconteceu após uma conversão sobre a via. O Audi, que vinha no sentido Jaraguá do Sul, teria atingido o Ford Ka onde estava o casal.

A colisão entre dois carros aconteceu na altura do quilômetro 38 da rodovia. O motorista do Audi não sofreu ferimentos.

