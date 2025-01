Uma mulher foi atingida com uma faca pela vizinha após discussão sobre roupas num varal na manhã deste sábado, 4, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. As informações são do relatório da Polícia Militar (PM).

Por volta das 9h, a PM foi informada que uma mulher havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro por conta de um ferimento com arma branca.

Os policiais foram ao local, obtiveram as informações e tentaram encontrar a agressora, mas sem sucesso até a tarde deste sábado.

