As condições do tempo, típicas de verão, prometem seguir marcando presença em Brusque neste domingo, 5, oferecendo oportunidades ideais para atividades ao ar livre durante boa parte do dia.

Apesar do sol aparecer entre nuvens, há uma baixa possibilidade de chuva pontual e isolada a partir da tarde.

Esse cenário está ligado ao aquecimento, que, mesmo sinalizando não ser intenso, pode gerar instabilidades características da estação.

O meteorologista Leandro Puchalski destacou essa previsão em um boletim especial. Você pode conferir todos os detalhes na íntegra, logo após a foto.

O tempo neste domingo

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Abrimos este boletim com boas notícias para os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar o domingo com atividades ao ar livre.

O dia sinaliza alternar momentos de sol, intercalados por períodos de maior nebulosidade, proporcionando um relativo aquecimento.

As temperaturas podem alcançar picos próximos ou ligeiramente acima dos 30°C em algumas áreas, mas sem ultrapassar essa marca de forma significativa.

Esse calor, embora moderado, tem potencial para gerar chuva típicas de verão a partir da tarde, com possíveis registros de precipitação bem isolada, caso venha ocorrer.

Assim, o cenário climático esperado para este domingo combina momentos de tempo firme com a possibilidade de instabilidades localizadas.

Vale lembrar que toda previsão está sujeita a ajustes, conforme novas informações se tornam disponíveis.

Continuaremos acompanhando e atualizando os leitores sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste domingo, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>



