VÍDEO – FAMAP explica o que é a água preta saindo de cano na praia entre Porto Belo e Itapema

Após viralizar um vídeo em que mostra uma água preta saindo de um cano na praia de Perequê, em Porto Belo, a reportagem do jornal O Município entrou em contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FAMAP) para esclarecer a situação. A situação ocorreu nesta primeira semana de janeiro.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, a pessoa mostra a água preta saindo do encanamento e indo para o mar. Nos comentários, diversas pessoas alegam que se trata de esgoto.

De acordo com o presidente da FAMAP, Francis Pinheiro, a água é oriunda do rompimento da contenção do dique para decantação do material dragado do molhe do Rio Perequê.

“Não tem nenhum risco de contaminação”, enfatiza o presidente do órgão. Ele ainda esclarece que a equipe da FAMAP realizou vistoria no local. “Fomos vistoriar e foi contido sem alterações na faixa de areia e linha d’água”.

Vídeo mostra água preta na praia

Leia também:

1. Último Natal: após brusquense de 3 anos morrer por doença rara, família cria rifa para pagar funeral

2. Bicicleta é recuperada no bairro Azambuja um dia após furto

3. Brusque deve anunciar técnico na segunda; Pollero e Jhan Torres ficam

4. Saque-aniversário do FGTS: confira o calendário de 2025

5. VÍDEO – “Dia de começar a limpeza”: Luciano Hang lança desafio a prefeitos eleitos do Brasil contra sujeira e pichações

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: