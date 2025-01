Uma mulher morreu após um carro capotar na rodovia BR-470, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. O acidente ocorreu na noite deste sábado, 4. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 23h30, o acidente ocorreu na altura do bairro Pamplona.

Os bombeiros encontraram a camionete Fiat Strada prata capotada em uma vala às margens da via BR-470. Segundo os bombeiros, o veículo saiu da pista e capotou.

Dentro do carro estava uma mulher, que foi encontrada sem vida. A mulher não tinha documentos e por isso não foi identificada pelos bombeiros.

Os bombeiros realizaram a sinalização na via, estabilizaram o carro com o uso do guincho, e utilizaram o cilindro expansor para retirada do corpo da vítima.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.

Leia também:

1. Último Natal: após brusquense de 3 anos morrer por doença rara, família cria rifa para pagar funeral

2. Bicicleta é recuperada no bairro Azambuja um dia após furto

3. Brusque deve anunciar técnico na segunda; Pollero e Jhan Torres ficam

4. Saque-aniversário do FGTS: confira o calendário de 2025

5. VÍDEO – “Dia de começar a limpeza”: Luciano Hang lança desafio a prefeitos eleitos do Brasil contra sujeira e pichações

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: