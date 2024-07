O ator da Globo Thommy Schiavo, de 39 anos, conhecido pelo papel do peão João Zoinho em Pantanal, morreu na manhã deste sábado, 20, em Cuiabá (MT).

De acordo com familiares e conhecidos, Thommy estava na sacada do lugar onde morava, no segundo andar de um conjunto de kitnets, quando se desequilibrou e caiu. A queda é de cerca de quatro metros de altura.

De acordo com informações do portal G1, a polícia obteve imagens das câmeras que mostraram ele sentado no andar superior, depois deitado no chão. Em seguida, ele se desequilibrou e caiu.

O boletim de ocorrência, com informações de testemunhas, revela que ele havia ingerido bebida alcoólica ao longo do dia com alguns amigos em uma conveniência.

Thommy Schiavo

Thommy deixa uma esposa e uma filha de um ano.

Além da novela Pantanal, Thommy Schiavo já havia atuado nas obras Paraíso, Beleza Pura, Além do Tempo e Cordel Encantado.

