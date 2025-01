A 12 dias da estreia no Campeonato Catarinense, o Brusque ainda não tem um treinador e seu elenco é formado por 21 jogadores, com dois atletas lesionados e seis jovens da base completando o plantel. Um novo comandante deve ser anunciado na segunda-feira, 6. Desde que Marcelo Cabo se despediu do clube, ao fim da última rodada da Série B, em 24 de novembro, passaram-se 40 dias sem um técnico no quadricolor.

Os treinos continuam sendo aplicados pelo preparador físico George Castilhos. A pré-temporada iniciou em 26 de dezembro, cumpridos os 30 dias de férias para os jogadores com contrato vigente.

Conforme o diretor-executivo de futebol, André Rezini, a baixa movimentação do clube até o momento se deve às tratativas para a transição do Brusque a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A diretoria atual comanda o clube ininterruptamente desde 2013 e 2025 é o último ano de mandato do presidente Danilo Rezini.

Desde o fim da Série B, diversos jogadores deixaram a equipe. Sem contar atletas da base recém-profissionalizados ou que vêm treinando no time principal, há 14 remanescentes da temporada anterior. O único reforço anunciado foi o veterano meia Robinho, de 37 anos, que estava no Paysandu.

Permanências

O centroavante Rodrigo Pollero e o zagueiro e lateral Jhan Pool Torres retornam apenas neste sábado, 4. Eles têm contrato vigente até o meio do ano e o Brusque renegociava seus salários na tentativa de readaptá-los à realidade financeira do clube após o rebaixamento. Na tarde desta sexta-feira, 3, André Rezini confirmou a permanência dos dois jogadores e a data de retorno.

Dois atletas seguem lesionados: o zagueiro Maurício e o atacante Luizinho, que não joga desde 2023 com graves problemas na recuperação de sua lesão no tornozelo.

Previsões

André Rezini relata ainda que está em negociação a renovação de contrato do volante Serrato e afirma que novidades vão chegar na próxima semana.

“Não vimos problemas em trabalhar, na primeira semana, mais a parte física e força. Sabemos da responsabilidade de ter um técnico o quanto antes. Estamos montando um elenco competitivo como sempre. Semana que vem vamos anunciar reforços e na segunda-feira, 6, vamos anunciar o técnico.”

Estreia

O Brusque estreia no Campeonato Catarinense em 15 de janeiro, quarta-feira, às 20h, contra o Marcílio Dias. A partida será disputada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

Será realizado um único jogo-treino na pré-temporada, em 11 de janeiro, contra o Hercílio Luz, em Brusque.

Goleiros

Matheus Nogueira

Artur (base)

Lateral-direito

Mateus Pivô

Zagueiros

Dionatan (base)

Éverton Alemão

Ianson

Jhan Torres

Maurício (lesionado)

Lateral-esquerdo

Alex Ruan

Volantes

Henrique Zen (base)

Rodolfo Potiguar

Paulinho

Meias

Coxa (base)

Robinho

Atacantes

Diego Mathias

Luizinho (lesionado)

Neto (base)

Paulinho Moccelin

Osman

Robson Luiz (Robinho – base)

Rodrigo Pollero

Saídas

P JOGADOR Clube G Georgemy CSA G Matheus Emiliano Caxias LD Cristovam Maringá Z Gabriel Pinheiro Nova Iguaçu (volta de empréstimo) Z Wallace Londrina LE Gabriel Lima Azuriz LE Luiz Henrique Retrô LE Marcelo Caxias V Lorran Caxias V Madison ABC V Dionísio Vitória (volta de empréstimo) M Jhemerson Operário-PR M Tato González Cienciano? A Dentinho Chapecoense A Diego Tavares Paraná A Guilherme Queiróz São Bernardo A Matías Ocampo sem clube A Keké Joinville

