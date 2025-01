A primeira sexta-feira de 2025 registra movimento intenso na BR-101 rumo às praias do Litoral de Santa Catarina.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra grande parte do trecho da BR-101 no estado, há três pontos com congestionamento no sentido Porto Alegre e dois na direção de Curitiba segundo a atualização de 16h15.

O maior trecho com lentidão está entre Itajaí e Navegantes, com cerca de 18 quilômetros de congestionamento.

A Arteris projeta um aumento de até 94% se comparado com o tráfego em dias regulares nesses primeiros dias de 2025. Para esta sexta-feira, 3, o horário de pico vai até às 18h.

Pontos com congestionamento

Sentido Curitiba

– km 240 ao km 233, Palhoça (sete quilômetros de congestionamento);

– km 155 (Porto Belo) ao km 142 (Balneário Camboriú) (sete quilômetros de congestionamento);

– km 129 (Itajaí) ao km 111 (Navegantes) (18 quilômetros de congestionamento).

Sentido Porto Alegre

– km 109 (Penha) ao km 111 (Navegantes) (dois quilômetros de congestionamento);

– km 229 ao km 232, Palhoça (três quilômetros de congestionamento).

