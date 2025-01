Brusque, ainda despertando de forma gradativa para a rotina deste início de ano, viveu uma sexta-feira, 3, marcada por um calor intenso, que levou alguns moradores às ruas, mesmo com o ritmo da cidade ainda reduzido devido ao período de férias.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Sob um sol escaldante, o equipamento instalado no bairro Limeira Alta registrou impressionantes 38,0°C, destacando-se como a maior temperatura do município.

Nos demais locais monitorados da cidade, os termômetros também marcaram temperaturas elevadas, com oscilações acima dos 35°C, reforçando o protagonismo do verão neste início de janeiro.

Calor abrangente

O calor intenso desta sexta-feira não ficou restrito apenas a Brusque. Ele também foi sentido em todas as cidades do Vale do Itajaí-Mirim, com a maioria delas ultrapassando a marca dos 35°C.

Entre os destaques da região, o bairro Aimoré, em Guabiruba, registrou 38°C, igualando a máxima de Brusque e destacando-se entre as duas maiores temperaturas registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim nesta sexta-feira.

Em Botuverá, a máxima alcançou 36,2°C, enquanto Presidente Nereu, na transição para o Alto Vale, assinalou 34,7°C, mantendo-se dentro das temperaturas elevadas que marcaram o dia.

A exceção ficou por conta da fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, situada em uma área mais alta de Vidal Ramos.

Nesse entorno, os termômetros pontuaram índices na casa dos 30°C, valores ligeiramente mais amenos, em comparação às demais localidades monitoradas.

Números do calor

Abaixo, você confere os números completos do calor desta sexta-feira, apurados em 16 diferentes locais monitorados por estações meteorológicas distribuídas pelo Vale do Itajaí-Mirim.

Os valores mais altos, como o do bairro Aimoré, que lidera o pódio térmico da região, estão destacados em vermelho na tabela a seguir.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

*Após os anúncios, confira a galeria de fotos que retrata, de forma clara e envolvente, a rotina dos brusquenses nesta sexta-feira sob o calor intenso.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh faz questão de tornar públicos os parceiros comerciais que valorizam e apoiam a disseminação de informações de qualidade.

Clique nos banners abaixo para então descobrir quem acredita neste trabalho. Entre em contato e conheça os produtos e serviços oferecidos por eles.

Oferecimento:

*Veja também:

1. Guabiruba: descubra então as belezas naturais de um lugar que poucos conhecem

2. Visitamos então uma das cachoeiras mais lindas de Brusque; confira as fotos

Calor em fotos

Como mencionado anteriormente, encerramos trazendo para você, nosso estimado leitor, uma galeria de fotos que captura, com clareza e precisão, os momentos vividos em Brusque nesta sexta-feira de calor intenso.

As imagens, apresentadas com o padrão de excelência que é marca registrada desta coluna, retratam com riqueza de detalhes a rotina dos brusquenses sob as altas temperaturas.

Confira abaixo a seleção cuidadosamente elaborada.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK