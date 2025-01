Confira quais praias perto de Brusque estão próprias e impróprias para banho

Foi divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o primeiro relatório de balneabilidade do ano. As informações foram coletadas entre os dias 30 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025.

Dentre os 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 151 estão próprios para banho, o que representa 63,45%. O restante, 36,55%, está impróprio.

Itajaí

Navegantes

Balneário Camboriú

Porto Belo

Bombinhas

Itapema

Relatório completo

As informações completas, comparativos e considerações técnicas desta semana constam no relatório que pode ser conferido na íntegra no site do Ima.

No site do Ima, as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar durante a semana os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto — basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

