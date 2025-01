O primeiro fim de semana de 2025 chega mantendo boas perspectivas para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste sábado, 4, quando a previsão do tempo indica condições favoráveis.

Segundo a meteorologista Piter Scheuer, o dia será marcado pela presença do sol, intercalado por períodos sob maior cobertura de nuvens em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Embora as temperaturas possam alcançar picos superiores a 30°C, o especialista não prevê que o calor extremo de sexta-feira, 3, quando o município registrou até 38°C, venha se repetir hoje.

Portanto, o abafamento intenso deve começar a mostrar sinais de recuo, não superando a marca de 32 a 33°C.

Tempo sem mudanças à vista

Para o domingo, 5, e os primeiros dias da próxima semana, as projeções de Scheuer indicam pouca variação em relação às condições do tempo esperadas para este sábado em Brusque e região.

O quadro climático tende a seguir o padrão de verão, porém sem calor extremo. A presença do sol, alternando com nuvens, e o risco de chuvas isoladas à tarde permanece.

Em termos de temperaturas a médio prazo, o especialista não prevê novos eventos de aquecimento intenso para Brusque e região nos primeiros dez dias de 2025.

Diante disso, episódios de calor, que venham a ultrapassar a marca de 35°C, até o momento, estão ficando fora da previsão, conclui o meteorologista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 16

