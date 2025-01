Um helicóptero com cinco pessoas caiu neste sábado, 4, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Todas foram resgatadas com vida e duas se feriram no acidente.

A queda ocorreu às margens da SC-414, conhecida como Transbeto, quando o helicóptero ainda alçava voo, a 4 metros de altura. Os bombeiros foram acionados por volta de 14h15.

O piloto sofreu pequenas escoriações no punho. Uma vítima de 80 anos tinha suspeita de traumatismo craniano e foi levada a um hospital.

Conforme as informações dos bombeiros, o helicóptero era particular e as vítimas do acidente estavam prestes a fazer um passeio. A equipe precisou também gerenciar riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave.

Até a publicação desta nota, não há informações sobre o que teria causado a queda.

