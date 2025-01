Mulher é entubada após sofrer queimaduras graves em explosão em rodízio de fondue, em Balneário Camboriú

Uma mulher de 31 anos sofreu graves queimaduras após a explosão de um recipiente de aquecimento em um rodízio de fondue nesta sexta-feira, 3, em Balneário Camboriú.

O caso aconteceu em um restaurante na rua Miguel Mate, no bairro Pioneiros. A vítima estava acompanhada de uma amiga.

De acordo informações do Corpo de Bombeiros, ela sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau em 32% do corpo. Os ferimentos foram em braços, peito, pescoço e rosto. Conforme relatos, a explosão aconteceu após ela adicionar álcool em gel no dispositivo que aquece o fondue.

Ela foi socorrida inicialmente pela Polícia Militar. Policiais estavam a encaminhando ao Hospital Ruth Cardoso quando encontraram o Corpo de Bombeiros no trajeto.

Agravamento do estado de saúde

Durante o transporte pelos bombeiros, o estado de saúde da vítima se agravou. Por isso, o Samu foi acionado.

Os socorristas se encontraram no quartel do 13º Batalhão de Bombeiros Militar para evitar um edema na glote (na região da garganta) da vítima, o que poderia impedir a respiração e, assim, agravar ainda mais o seu estado de saúde.

Ela, então, foi entubada, sedada e encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso.

