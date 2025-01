Trio é preso com cocaína e maconha em um carro, no Santa Rita

Dois homens e uma mulher foram presos após a Polícia Militar encontrar cocaína e maconha no carro onde eles estavam no bairro Santa Rita, em Brusque, nesta sexta-feira, 3.

A abordagem foi realizada por volta de 16h. Durante rondas,, policiais visualizaram um homem de 32 anos já conhecido no meio policial por realizar tráfico de drogas, tendo várias denúncias contra ele registradas.

Ele estava junto com outro homem e uma mulher no carro. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, mas em uma mochila no veículo foram encontradas 20 petecas de cocaína e mais três porções de maconha, totalizando 77 gramas.

O homem que era conhecido pela polícia confessou ser o proprietário dos entorpecentes. A mulher, sua parceira, disse que só foi até o local levar a mochila com droga a pedido dele.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a delegacia de Policia Civil, junto com a droga e um celular que o homem tirou do bolso e quebrou quando notou que seria abordado.

Leia também:

1. Último Natal: após brusquense de 3 anos morrer por doença rara, família cria rifa para pagar funeral

2. Bicicleta é recuperada no bairro Azambuja um dia após furto

3. Brusque deve anunciar técnico na segunda; Pollero e Jhan Torres ficam

4. Saque-aniversário do FGTS: confira o calendário de 2025

5. VÍDEO – “Dia de começar a limpeza”: Luciano Hang lança desafio a prefeitos eleitos do Brasil contra sujeira e pichações

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: