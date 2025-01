Mulher é detida após deixar cachorro por três horas em carro, em Balneário Camboriú

Uma mulher foi presa em Balneário Camboriú na manhã deste domingo, 12, pelo crime de maus-tratos após deixar um cachorro preso em um veículo.

O caso aconteceu na rua Canelinha. A Polícia Militar foi ao local após receber a denúncia de que o animal estava dentro de uma caixa de transporte no interior de um carro, com as janelas fechadas.

Os denunciantes informaram que o animal estava nesta situação há mais de três horas, no calor. A PM encontrou urina por toda caixa e pelo corpo do animal.

Após a tutora chegar ao local, foi encaminhada à delegacia.

Leia também:

1. Primeira alça do trevo da rodovia Antônio Heil deve ser entregue até o Carnaval, diz deputado

2. Brusque com verão menos intenso; veja a previsão para esta segunda-feira

3. Punição ao Brusque é reduzida e clube jogará apenas uma partida sem torcida

4. Ascensão e declínio do Kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

5. Reeleito, Cacá Tavares aposta na experiência para novo mandato: “estava no Ensino Médio e vou para faculdade”

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: