Primeira alça do trevo da rodovia Antônio Heil deve ser entregue até o Carnaval, diz deputado

O deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) projeta que uma das alças externas do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) será entregue até o Carnaval, no começo de março. O parlamentar vistoriou a obra na semana passada.

A alça externa a que o deputado se refere ligará a BR-101 com a Antônio Heil no sentido sul da rodovia federal. Na ocasião, será uma alça de acesso para os motoristas que saem da BR-101.

“A primeira alça deve ser entregue já para o Carnaval, conforme a previsão. É lógico que depende do clima, mas, se os trabalhos continuarem no ritmo de hoje, a primeira alça já será entregue para o Carnaval”, afirma.

Ainda conforme Carlos Humberto, todas as alças externas serão entregues ainda em 2025, enquanto as internas devem ficar prontas em 2026. O prazo contratual de execução da obra é de dois anos. Os trabalhos são realizados pela Planaterra, de Chapecó.

“Posso atestar que a obra está bem adiantada perto daquilo que havia sido assinado no contrato”, garante o deputado. A expectativa é que as alças sejam liberadas por etapas, conforme as construções são concluídas.

