GALERIA – Incêndio destrói galpão de madeira em Botuverá

Um incêndio destruiu um galpão de madeira em Botuverá na noite deste sábado, 11. O combate às chamas exigiu o uso de 29 mil litros de água.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22h30, próximo à Sociedade Grêmio, na Rodovia Germano Barni. O galpão, de aproximadamente 300 metros quadrados (m²), foi totalmente tomado pelas chamas.

Os bombeiros montaram uma adutora com duas linhas de ataque diretas para combater o fogo e evitar que uma estufa e a residência do proprietário do galpão fossem atingidas.

Os bombeiros receberam auxílio de dois caminhões-pipa com 15 mil litros de água cada, enviados pelo Calcário Botuverá e pela prefeitura.

O combate às chamas durou cerca de uma hora. Os bombeiros ainda permaneceram por mais duas horas fazendo o rescaldo de todo o local.

Após o término da operação, o local foi isolado e deixado aos cuidados dos proprietários. A causa do incêndio não foi informada.

Veja fotos do incêndio:

