Com Mariana Parra

A empresária Janaína Mafra, de Brusque, foi destaque em uma reportagem exibida no programa Fantástico deste domingo, 5, apresentando a estrutura de luxo desenvolvida por sua família em Balneário Camboriú. A matéria em evidência abordou a loja Boca Mafra Premium, marca que pertence a família de Ambrósio Mafra (em memória).

Conhecida por seus padrões superlativos, a cidade serviu de inspiração para a criação de um serviço exclusivo voltado para clientes que buscam carros de luxo e superesportivos. O diferencial da marca, no entanto, vai além da venda: os veículos também são disponibilizados para passeios turísticos, oferecendo serviços para democratizar minimamente o acesso aos carros que chegam a custar mais de R$ 1 milhão, com o serviço de experiência de 40min que custa em torno de R$ 900.

“Nós temos o pacote com fotos, temos também o pacote com drone e eles amam”, revelou Janaina ao Fantástico, mostrando o quanto as máquinas são procuradas por pessoas que por ali circulam.

Fundada em 1960, a Bóca Mafra Automóveis iniciou suas atividades como uma concessionária multimarcas, especializada em veículos novos e seminovos. Hoje, a empresa se destaca pela renovação constante de estoque e exclusividade de seus serviços.

O momento também é propício para o crescimento do turismo na região. Segundo dados da prefeitura, entre outubro e 28 de dezembro, houve um aumento de quase 14% no número de visitantes em comparação ao mesmo período de 2023. Apenas na virada do ano, cerca de um milhão de turistas estiveram em Balneário Camboriú.



“Eu que sou natural de Balneário Camboriú e agora como prefeita, ficamos felizes né, nós temos que aproveitar, trazer a nosso favor e mesmo com haters, enfim, as pessoas que não gostam, todo mundo acaba cantando”, afirma Juliana Pavan, prefeita da cidade.

O sucesso da dupla Brenno e Matheus, com a música “Descer pra BC”, também contribuiu para fortalecer a imagem da cidade como um dos destinos mais desejados do país. Apelidada de Dubai brasileira, Balneário Camboriú segue sendo destaque nas principais plataformas de notícias, tanto nacionais quanto internacionais.

O Fantástico exibiu uma matéria de 7 minutos, mostrando a vida na cidade onde a noite é cheia de festas e o dia tomado por praias lotadas de pessoas querendo se bronzear – como citado no sucesso da dupla. Glamour define a vida de quem mora e passeia por ali, um passeio de lancha mesmo chega a custar em torno de R$ 20 mil, como citado na reportagem.

Pontos turísticos da cidade também chamam a atenção como a famosa ladeira, os enormes prédios e a roda gigante que tomam o centro da querida BC. Além dos ET’s que aparecem no clipe, que agora viraram atração e são chamados para todo tipo de eventos.