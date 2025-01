VÍDEO – Homem é resgatado de helicóptero após cair de altura de 10 metros na Garganta do Diabo, em Lages

Um homem de 47 anos foi resgatado após cair de uma altura de 10 metros enquanto praticava canoagem. O fato aconteceu na região da Garganta do Diabo, em Lages. Atuaram na ocorrência equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu.

Conforme o relatório da Polícia Militar, a vítima caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros ao descer as corredeiras do rio Caveiras e colidir com uma rocha. Por conta do difícil acesso ao local, foi exigida a atuação do helicóptero Águia 07, do Batalhão de Aviação da Polícia Militar (BAPM).

Assim que chegaram ao local, os socorristas constataram a gravidade do caso. O canoísta havia sido estabilizado por uma equipe especializada em resgate do CBM-SC, que já havia montado um sistema de rapel para acesso à vítima.

O helicóptero Águia sobrevoou os paredões do cânion e lançou um cabo a uma altura de cerca de 70 metros. O tripulante operacional multimissão desceu de rapel até o ponto de queda d’água para conferir as amarrações na maca de ribanceira e preparar a vítima para o transporte aéreo.

Após o içamento da vítima, a aeronave retornou ao interior do cânion com o agente e a vítima.

Confira o vídeo do resgate:

O homem apresentava lesões na coluna. Ele recebeu atendimento inicial da equipe aeromédica do Samu antes de ser encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, para exames e tratamento.

