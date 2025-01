Trecho da rua Hercílio Luz terá mão dupla durante obras na ponte do Maluche

A partir desta quarta-feira, 8, o trecho da rua Hercílio Luz, no Centro, entre a ponte Estaiada e a subida da rua do Convento, passará a operar em mão dupla. A mudança será mantida até a conclusão das obras de recuperação da cabeceira da Ponte do Maluche.

A medida visa melhorar o fluxo de veículos, oferecendo uma rota alternativa para o bairro Guarani por meio da rua Hercílio Luz.

A Diretoria de Trânsito alerta que, durante esse período, motoristas que trafegarem pela Rua do Convento, próximo ao entroncamento com a rua Hercílio Luz, deverão obrigatoriamente parar antes de realizar conversões à direita ou à esquerda.

“Para garantir a segurança de todos, condutores são orientados a redobrar a atenção à sinalização nos pontos de desvio”, diz a pasta.

Rotas alternativas durante obras na ponte:

Ponte do Rio Branco

Ponte Arthur Schlosser (ponte do Terminal)

