Secretaria de Educação de Brusque realiza convocação de professores nesta terça-feira

Os estudantes da rede municipal de Brusque retornam às aulas no dia 6 de fevereiro, mas os trabalhos na Secretaria Municipal de Educação já começaram. A primeira convocação do concurso público vigente está agendada para esta terça-feira, 7, destinada aos cargos de professor de educação infantil, coordenadores pedagógicos e monitores.

Já a segunda ocorrerá no dia 17 de janeiro, quando os professores de diversas disciplinas serão chamados. A posse dos novos servidores está marcada para acontecer no dia 3 de fevereiro.

A partir de 17 de janeiro, terá início as chamadas dos serventes e merendeiras aprovados no processo seletivo. “Teremos novos servidores em nossas unidades escolares. Por isso, realizaremos formações entre os dias 27 de janeiro e 5 de fevereiro, junto à equipe gestora das escolas, para garantir que todos se sintam incluídos e bem-vindos à nossa rede”, destaca a secretária de Educação, Franciele Mayer.

Os servidores responsáveis pelo plantão das creches retornarão às atividades no dia 13 de janeiro, com atendimento às crianças a partir do dia 15 de janeiro. Já a abertura oficial do ano letivo ocorrerá no dia 3 de fevereiro, no auditório da Unifebe, para marcar o início das atividades de 2025.

Desafios para 2025

O planejamento da pasta envolve convocações de servidores, plantões em creches e formações pedagógicas.

O ano de 2025 traz desafios significativos para a educação municipal, especialmente com a implementação da Proposta Municipal de Alfabetização. Construída ao longo de 2024 com a participação dos professores do ciclo de alfabetização, essa proposta reforça o compromisso de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental.

Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que uma reformulação significativa do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) está prevista para 2025. Essa mudança visa refletir de forma mais precisa os avanços e desafios enfrentados pelas redes de ensino em todo o país.

Leia também:

1. Assassinatos no fim do ano em Brusque: delegado atualiza situação das investigações

2. Casa Lar: como funciona espaço de acolhimento em Brusque para crianças que tiveram direitos violados

3. Mato alto toma conta de calçada em rua de acesso à Beira Rio, em Brusque

4. Câmara de Brusque marca sessão extraordinária para votar reforma administrativa do governo

5. Brusque anuncia contratação de técnico português

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: