Esta edição visa apresentar informações detalhadas sobre as expectativas dos volumes de chuva e o cenário de calor à vista, destacando o que a região de Brusque pode esperar até o dia 15 de janeiro.

Para enriquecer a análise, contamos com a colaboração do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou um boletim junto à nossa coluna.

Nele, o especialista antecipa as tendências apontadas pelos modelos climáticos, fornecendo uma visão abrangente.

Confira, logo após a imagem abaixo, a nota completa emitida pelo profissional.

Pouca chuva à vista

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nesta análise inicial, destacamos o cenário de chuva, esperado para Brusque e região até o dia 15 de janeiro, com base nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

As projeções indicam baixos volumes pluviométricos no período.

No entanto, isso não significa ausência total de chuvas; haverá precipitações, mas em quantidades reduzidas.

Isso porque, em pleno verão, pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas são comuns e podem provocar instabilidades localizadas.

Eventos desse tipo, no entanto, tendem a ocorrer de forma restrita, afetando apenas áreas específicas, enquanto regiões próximas podem permanecer praticamente secas.

De modo geral, essas ocorrências estão ligadas ao aquecimento e à umidade marítima, e costumam surgir a partir do período da tarde.

Portanto, não são esperados acumulados significativos até, pelo menos, a metade do mês.

Chuva associada ao calor

No que diz respeito às temperaturas, o calor seguirá predominando em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim na sequência desta primeira quinzena de janeiro.

Apesar disso, os modelos climáticos não indicam extremos térmicos, com as máximas projetadas ficando entre 26°C e 33°C, sem ultrapassar marcas de 35°C ou 36°C.

Esse cenário sugere um calor presente, mas dentro de padrões abaixo do esperado para a estação.

Em termos gerais, o sol deverá aparecer frequentemente, mas intercalado pela presença de nuvens.

Como mencionado anteriormente, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante as tardes, ainda que sejam passageiras e de abrangência limitada.

Considerações gerais

Estas informações refletem as mais recentes atualizações meteorológicas.

Contudo, é importante lembrar que previsões, especialmente as de longo prazo, estão sujeitas a alterações conforme novos dados se tornam disponíveis.

Sendo assim, continuaremos monitorando e trazendo informações atualizadas sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo, então, apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

