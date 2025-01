Motorista fica gravemente ferido após colisão com pilar de uma ponte na Beira Rio, em Brusque

Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após colidir o carro que dirigia no pilar de uma ponte na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, na noite desta segunda-feira, 7, em Brusque. O acidente ocorreu pouco depois das 19h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi encontrado semideitado entre os bancos dianteiros, sem o cinto de segurança. Uma pessoa que passava pelo local realizou abertura das vias aéreas para retomar a respiração da vítima.

O motorista apresentava, entre outros sintomas, respiração alterada, sangramento no nariz e ouvidos, hematoma e edema no olho, fratura no tornozelo, trauma no tórax, pele pálida e suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.

A vítima foi estabilizada e desencarcerada. Ele estava com a perna direita preso entre os pedais e painel/volante.

Depois de ser retirado, foi atendido na viatura dos bombeiros até a chegada do Samu, que entubou a vítima e administrou medicações antes de transferi-lo ao Hospital Azambuja.

