Ingressos para estreia do Brusque no Catarinense contra o Marcílio Dias estão à venda

Os ingressos para a estreia do Brusque no Campeonato Catarinense 2025, no clássico diante do Marcílio Dias, em Itajaí, já estão à venda. As entradas para a compra on-line variam entre R$ 25 e R$ 80 (mais taxas).

Marcílio Dias e Brusque se enfrentam na próxima quarta-feira, 15, às 20h, no estádio Dr Hercílio Luz, pela primeira rodada do estadual.

Os ingressos para a torcida visitante, do Brusque, custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), mais taxas, e estão à venda no site da Ticket Mais.

Os valores são de R$ 50 também para a arquibancada descoberta e curva, e R$80 para a coberta, todas com a cota de meia entrada garantida por lei (para quem possui o direito e apresentar comprovante). Crianças até 12 anos não pagam ingresso.

Para a compra física, não há cobrança de taxas. O ponto de venda é a loja Convés do Marinheiro, no quiosque do Itajaí Shopping.

