Motociclista sofre acidente com carro no caminho para o trabalho no Centro de Guabiruba

Um motociclista colidiu na traseira de um carro enquanto ia para o trabalho no Centro de Guabiruba na manhã desta terça-feira, 7. O acidente aconteceu por volta das 7h30, na rua José Fischer.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o motociclista, de 37 anos, apresentava escoriações e uma contusão no joelho direito, além de suspeita de fratura no braço esquerdo.

Ele foi imobilizado e levado ao Hospital Azambuja. A moto era uma Honda Titan. Já o condutor do carro, um Honda HRV, não sofreu ferimentos. Ele ficou no local até a chegada da Polícia Militar.

