Com Larissa Prais

Apesar dos poucos anos de carreira, o DJ Pithman possui uma importante bagagem profissional, onde durante três anos de carreira já assinou mais de seis tracks pela gravadora Gemstone Records. No final de 2024, Pithman, de Nova Trento, foi convidado para comandar uma festa para mais de cinco mil pessoas no Laroc Club, em São Paulo, considerado um dos dez maiores do mundo.

A apresentação de 1h30 trouxe trinta músicas, como o remix de “What Is Love”, que possui um vínculo afetivo onde o músico homenageia o pai, além de um lançamento com uma ótima resposta do público, e ainda finaliza com o remix de Sweet Disposition (John Summit & Silver panda remix).

“Tocar na Laroc foi incrível. Sem dúvida é um dos grandes resultados de tudo que construí ao longo dos dez anos produzindo música. A resposta do público foi surreal, o entusiasmo da galera quando eu soltava uma música multiplicava a vibe do momento. Sem dúvida a energia do público foi a cereja do bolo”, garante Pithman.

Um hobbie de dez anos atrás que se tornou um sonho e agora é sua profissão, sem dúvida Pithman exerce o trabalho da melhor forma possível, sempre com muita felicidade e energia, conseguindo elevar e compartilhar sempre a cor que define sua aura ao extremo. “Quero mostrar para o mundo quem eu sou, e com isso, proporcionar festas com uma decoração legal e divertida para todos”, finaliza.