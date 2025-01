PP indica ex-diretor do Procon como secretário de Desenvolvimento Social de Brusque

O Progressistas, partido da base do governo, indicou o novo secretário de Desenvolvimento Social de Brusque. A prefeitura anunciou o ex-diretor do Procon Volnei Montibeller ao cargo nesta terça-feira, 7. Ele tomará posse na próxima semana.

“Minha missão é construir pontes que conectam as necessidades da população às soluções que a administração pode oferecer. Este é um trabalho coletivo”, afirma o futuro secretário.

A vaga antes era ocupada por Fabiana Gascoin, que havia sido indicada pelo Democracia Cristã (DC). Ela permaneceu na função mesmo com o rompimento entre o partido e o governo, mas não seguirá como secretária no segundo mandato do prefeito André Vechi (PL).

“Estou certo de que ele (Volnei) contribuirá bastante para a melhoria das políticas sociais”, afirma o prefeito, que se encontrou com o novo secretário nesta semana. Para o governo, resta agora a confirmação do futuro secretário de Trânsito, já que os demais estão definidos.

Volnei atuou como diretor do Procon até julho de 2023, quando ele os demais integrantes do PP pediram exoneração, poucos meses após a posse de André Vechi como prefeito interino. Na época, o partido não fazia parte da base que Vechi formava, diferente da situação atual.

