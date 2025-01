Tradicional Hotel Beira Rio está à venda em Brusque; conheça história do imóvel

O tradicional hotel Beira Rio, localizado às margens da avenida Beira Rio e ao lado do estádio Augusto Bauer está à venda. Construído no início da década de 1990, o hotel foi inaugurado em 1998 e é um marco da cidade.

Um dos nove filhos do fundador, Nilo José Maestri, conta que o motivo para o anúncio da venda é uma decisão dos irmãos e agora responsáveis pelo hotel. “Já faz um tempinho, na realidade. Já apareceu os candidatos e tal, mas nunca realmente fechamos”.

“Ele é um hotel que funciona, que fatura. Se fosse apenas de um [a decisão de vender], de apenas dois, não precisaria vender, tem um bom faturamento. Mas como são nove, cada um quis seguir seu caminho. Então é por esse motivo”.

O imóvel é anunciado pelo Grupo Julio Imóveis e tem 702,70 m² de área útil, 1.819,00 m² de área total. O valor de venda é de R$ 9,2 milhões.

Fabio Maestri, também filho do fundador, explica que o hotel está à venda há alguns anos e que de fato o motivo seria uma decisão da maioria dos nove irmãos. Apesar de ainda não terem definido nenhum acerto, ele conta que o imóvel tem recebido propostas.

Construção do Hotel Beira Rio

Conforme Nilo, o hotel leva o mesmo nome da antiga lanchonete que existia próximo da beira rio. “A lanchonete abriu em 1977. Levou um tempo para ficar pronta, pois naquela época não tínhamos muitas condições financeiras”. Até que em 1980 aconteceu a fatídica queda da ponte, onde hoje fica localizada nossa atual ponte estaiada.

A construção do prédio, iniciada em 1994, com o pai da família, Nilo Maestri, já falecido, aconteceu depois do fundador ter parte do terreno de sua casa utilizado para a obra de construção da avenida Beira Rio, que acontecia durante o período.

“A prefeitura na época queria fazer a Beira Rio, então ele cedeu a passagem, pois ali era um terreno que chegava até a beira do rio. Ele cedeu essa passagem, ficou com uma faixa de terra e com essa faixa de terra ele queria a autorização da prefeitura para fazer o hotel”.

O filho conta que foram cerca de quatro anos de trabalhos até a inauguração do Hotel Beira Rio, em 1998.

Momentos marcantes

De momentos marcantes que se recorda, Nilo José Maestri apenas comenta a vinda da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó ao hotel.

“Eu não estava lá. Quem estava na época era minha mãe. Foi logo depois que abriu. Era um hotel novo, estava bem estruturado. Então, estiveram ali alguns artistas, outros eu não lembro. Não temos fotos ali, a gente nunca deixou fotos, nada”. Já o irmão, Fabio Maestri, menciona a passagem do cantor Zé Ramalho pelo hotel.

Ele relata que outro momento marcante na história do hotel foi o período sem a ponte Irineu Bornhausen, que havia sido demolida para a construção da atual ponte estaiada.

“Então, levou um tempo. O hotel ficou numa situação delicada. Pois obstruiu a entrada. Foi complicado. Foi um tempo difícil. Meu pai brigava um monte com o Ciro Roza ali”.

E estando às margens do rio Itajaí-Mirim, Nilo conta que houve uma ocasião em que a água do rio chegou até a recepção do hotel, na enchente de 2008.

Hotel Beira Rio e estádio

Por estar ao lado do estádio Augusto Bauer, diversas histórias envolvendo torcedores do Brusque e o hotel já foram registradas. Entre elas, uma foto de um determinado ângulo mostrava torcedores no telhado da arquibancada coberta acompanhando o jogo. Porém, Nilo conta que o caso não passava de uma ilusão de ótica de pessoas que estavam no terraço do hotel.

“Quem ia mais, geralmente, eram os filhos e sobrinhos. Subiam ali, para ver um pouquinho do jogo. Mas quando começou a vir gente de fora, cortamos. Porque também havia o risco do pessoal cair, se machucar, e o hotel ser responsabilizado por essas situações”.

Em 2021, em um vídeo publicado pelo canal do YouTube “Futebol Pelo Mundo”, o youtuber Lauro Henrique vai até o Hotel Beira Rio para acompanhar a partida entre Brusque x Vila Nova pela Série C do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no final de 2020.

Além de mostrar alguns cômodos do hotel, ele também exibiu um pouco da partida vista do terraço. No telhado, o youtuber ainda encontrou uma bola perdida.

