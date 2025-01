André Rezini inicia novo mandato na Câmara e defende ouvir comunidade: “o vereador é o elo entre sociedade e Executivo”

O vereador André Rezini (PP) foi eleito para o terceiro mandato na Câmara de Brusque. O parlamentar experiente ocupa uma cadeira no Executivo desde 2013, com pouco tempo de ausência neste período de 12 anos.

Rezini é casado com Mariana, pai de Sophia, Pillar e Milan. Ele traz a experiência política de casa. O pai, Danilo Rezini, atual presidente do Brusque Futebol Clube, foi vereador e presidente da Câmara.

“Eu vim na mesma linha que meu pai”, conta. O vereador também é diretor de futebol do Brusque. André Rezini entrou para a política em 2012, quando foi eleito vereador. Ele não conseguiu se reeleger nas eleições de 2016, mas voltou ao cargo em 2020.

Nas eleições de outubro de 2024, Rezini foi reeleito com 1.395 votos, o quinto mais votado. Ele divide a bancada do PP com o vereador Jean Pirola. O parlamentar progressista apoiou a reeleição do prefeito André Vechi (PL) e garante que está na base do governo.

“Meu posicionamento é base, é situação. Eu trabalhei bastante para o André Vechi e para o Deco nesta última eleição. Espero fazer os quatro anos ao lado do prefeito e vice. Eu sou um cara que, quando embarco, procuro não pular fora. Logicamente, há atritos durante os quatro anos, é normal. No entanto, com equilíbrio, tenho certeza que vamos passar quatro anos muito bem”.

Rezini comenta que não possui uma prioridade específica para o próximo mandato, mas comenta que o objetivo é atender todas as pessoas que o procuram. Ele promete análises dos votos, diz que fará críticas à prefeitura quando necessário e que se colocará “do lado da cidade” na hora de votar projetos.

“O vereador não pode prometer que vai fazer uma obra, posto de saúde ou que vai melhorar algo na educação. Estamos aqui para ouvir, trabalhar e fiscalizar. Nós temos que nos colocar como vereadores. Não posso me colocar como prefeito, vice e secretário”, diz. “Logicamente, o vereador é o elo entre sociedade e Executivo”, completa.

André Rezini considera que a saúde vem melhorando durante a gestão Vechi e elogia também a educação. Ele analisa ainda que foram realizadas muitas obras de pavimentação e melhorias da infraestrutura de forma geral.

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: