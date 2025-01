Processos de racismo crescem 64% no Brasil em 2024

Racismo

Os processos de racismo no Brasil tiveram um aumento de 64% em 2024 na comparação com 2023. Foram 5.552 registros, dos quais 743 em SC. Advogados e promotores que acompanham processos sobre o tema dizem que a maior conscientização sobre como o racismo pode se manifestar na prática, e como ele pode ser punido, está ligada a esse aumento. Mas os processos ainda são lentos e as punições brandas. Geralmente, acabam em indenizações ou penas alternativas, como doações de cestas básicas.

Data simbólica 1

O senador Esperidião Amin (PP-SC) pronunciou-se ontem acerca da passagem, hoje, dos dois anos dos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, que até resultaram numa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em que atuou e onde teve a oportunidade de claramente demonstrar que o Sistema Brasileiro de Inteligência alertou, entre 2 e 8 de janeiro de 2023, as 48 agências a ele vinculadas, sobre a possibilidade de tais atos.

Data simbólica 2

Para o congressista catarinense, a “celebração” deste 8 de janeiro “só cabe para destacar o esforço do atual governo e seus notórios aliados, que estão conseguindo aplicar penas tão exorbitantes quanto as narrativas que as fundamentam, preservando os omissos e acobertando os que, alertados, permitiram a trágica ocorrência”.

Defesa

Acerca de nota sobre o assunto, aqui, ontem: cabe ao PL de Balneário Camboriú eventual condenação por ter apresentado supostas candidaturas femininas fictícias na eleição de outubro passado, e não ao seis vereadores eleitos, dentre eles Jair Renan Bolsonaro.

Universidade gratuita

Criado em 2023 pelo governador Jorginho Mello, o Programa Universidade Gratuita começa a chamar a atenção da mídia nacional, como o portal da revista “Veja”, destacando que ele fechou 2024 com 41.727 benefícios concedidos, com investimento de R$ 507 milhões. Até 2026, a expectativa é de que o investimento supere R$ 1,2 bilhão, beneficiando até 70 mil estudantes.

Sucesso

Catapultada por um dos maiores sucessos do momento, “Descer para BC”, que virou o grande hit deste verão inspirado em Balneário Camboriú, a dupla Breno & Mateus viu sua vida se transformar completamente. Paranaenses de Astorga e até então quase completamente desconhecidos, sua agenda de shows está tomada até setembro. Os dois anunciaram no “Fantástico”, domingo, seu retorno à cidade onde gravaram o clipe da música. Confessaram que foi ali que viram o mar pela primeira vez.

Valorização imobiliária 1

Saiu ontem mais o índice FipeZap atualizado apontando uma valorização de 7,7% dos imóveis em 22 capitais monitoradas em 2024. Curitiba lidera, com um valor de venda 18% maior do que o registrado em 2023. Em seguida estão Salvador (16,3%), João Pessoa (15,5%), Aracaju (13,7%), Belo Horizonte e Vitória (ambas com 12,5%). Florianópolis ficou em 12º lugar, com 9,07%.

Valorização imobiliária 2

Entre as capitais, Vitória fechou o ano com o valor médio do metro quadrado mais alto do país, a R$ 12,2 mil. Em seguida, estão Florianópolis (R$ 11,7 mil), São Paulo (R$ 11,3 mil), Curitiba (R$ 10,7 mil) e Rio de Janeiro (R$ 10,2 mil). Balneário Camboriú segue no topo das cidades com o metro quadrado mais caro, de R$ 13,9 mil, em média. A vizinha Itapema ficou pouco atrás, com R$ 13,7 mil, e Vitória (ES) com R$ 12,2 mil.

Rádios educativas

O Ministério das Comunicações lançou o edital de seleção pública para inscrição das entidades interessadas em executar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), com finalidade exclusivamente educativa, em 311 municípios de todo país. De SC estão Bandeirante, Bombinhas, Celso Ramos, Itapema, Ituporanga, Penha, Rio do Sul, São Domingos e São João de Itaperiú.

Nas asas

Inacreditável e revoltante. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, foi a autoridade que mais vezes utilizou aeronaves da FAB no ano passado: 143 voos, sob a justificativa de “questões de “segurança” ou “serviço”. No vice-liderança deste obsceno ranking ficou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 126 vezes. Imagina-se o quanto o contribuinte – de quem eles debocham de forma permanente e cínica- bancou desta farra indecente.